На Сахалине пожаловались на провокационные японские карты

Сахалинское отделение Русского географического общества (РГО) направило обращение в Госдуму с просьбой разобраться в ситуации, связанной с распространением на территории региона японской корпорацией «Мицуи» географических карт, содержащих ложную информацию – на них Крым обозначен как территория Украины, а Курильские острова – Японии, сообщил председатель отделения Сергей Пономарев.

В тексте обращения указывается, что сотрудники представительства «Мицуи» «распространяли по Сахалинской области, в том числе и в правительстве области, небольшие канцелярские наборы с логотипами компании». В составе набора были «записная книжка на 2019 год и сделанные с ней в едином карманном формате книжечки с перечнем офисов «Мицуи» и политическими картами мира», передает ТАСС.

«Эти карты неверны географически и провокационны по сути, вопреки политико-географической реальности, существующей с 1945 года, острова Итуруп, Кунашир, Малая Курильская гряда, входящие в состав Сахалинской области России, показаны в составе Японии, а полуостров Крым, вошедший, как и город Севастополь, в состав России по итогам регионального референдума в 2014 году, показан в составе Украины», – процитировал текст Пономарев.

В РГО отметили, что подобные карты распространяются не только на территории Сахалинской области, но и по всей России, а также в других странах.

Корпорация «Мицуи» является участником шельфового нефтегазового проекта «Сахалин-2». Ей принадлежит 12,5% акций компании «Сахалин Энерджи» – оператора проекта.

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