МИД предложил в связи с выборами на Украине «не увлекаться гаданием на кофейной гуще»

Судьба нормандского формата работы по урегулированию ситуации в Донбассе зависит от результатов второго тура президентских выборов на Украине, заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

Карасин призвал «подождать 21 апреля и не особенно увлекаться гаданием на кофейной гуще», передает ТАСС.

«Итоги голосования во многом предопределят, будет ли ускорение в этом процессе, будет ли сам процесс более субстантивным и результативным или опять вернется к тому вялотекущему безрезультатному обсуждению, которое, к сожалению, было свойственно для позиции украинской стороны на протяжении последних лет», – сказал замглавы МИД России.

Накануне в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что одним из первых шагов политика после избрания президентом станет приглашение Великобритании и США в «нормандский формат», а также исключение Виктора Медведчука из переговоров по обмену пленными в Донбассе.

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Отметим, Петр Порошенко утверждает, что в случае победы во втором туре выборов президента Украины якобы планирует возобновить переговоры в «нормандском формате».

Париж и Берлин также призвали вернуться к Минским соглашениям после выборов на Украине.

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