МИД предложил в связи с выборами на Украине «не увлекаться гаданием на кофейной гуще»

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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:55  |  vz.ru
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
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Когда россияне перестанут требовать расстрелов для казнокрадов

Кирилл Серебренников стал одним из символов того, как российские элиты преследуются правоохранительной системой страныФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
В четверг суд изменит меру пресечения американцу Майклу Кальви – по крайней мере об этом теперь просит Следственный комитет, призывая перевести банкира под домашний арест. Наряду с заменой домашнего ареста на подписку о невыезде для режиссера Кирилла Серебренникова это стало поводом для умозаключений о том, что в стране начинается «оттепель». Так ли это на самом деле? Подробности...
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Как Россия отталкивает желающих к нам переехать

Главным источником рабочих рук остается Средняя Азия – ей больше ехать некуда, кроме как к намФото: Александр Уткин/РИА Новости
Желающих переселиться в Россию из других стран становится все меньше – и это особенно печально на фоне снижения рождаемости в стране. Жители Украины, например, все больше предпочитают уезжать в Польшу, а узбеки – в Азербайджан. Самое парадоксальное, что Россия сама ставит препятствия для легализации столь необходимых стране рабочих рук. Подробности...
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Смогут ли русские сохранить свою идентичность на Украине

Сторонники русского языка сегодня на Украине находятся в меньшинствеФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Предчувствуя проигрыш во втором туре выборов президента, Порошенко внезапно полюбил русский язык – и «русскоязычных». И это притом, что все пять лет нахождения у власти он целенаправленно занимался уничтожением на Украине всего русского, и языка прежде всего. Однако что нужно делать тем, кого сегодня на Украине называют «русскоязычными», ради того, чтобы остаться русскими? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
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Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
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Россия будет прирастать Арктикой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
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      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – Sagittarius A*. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

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            МИД предложил в связи с выборами на Украине «не увлекаться гаданием на кофейной гуще»

               11 апреля 2019, 07:55
            Фото: Leonid Faerberg/
            Global Look Press
            Текст: Антон Никитин

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            Судьба нормандского формата работы по урегулированию ситуации в Донбассе зависит от результатов второго тура президентских выборов на Украине, заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

            Карасин призвал «подождать 21 апреля и не особенно увлекаться гаданием на кофейной гуще», передает ТАСС.

            «Итоги голосования во многом предопределят, будет ли ускорение в этом процессе, будет ли сам процесс более субстантивным и результативным или опять вернется к тому вялотекущему безрезультатному обсуждению, которое, к сожалению, было свойственно для позиции украинской стороны на протяжении последних лет», – сказал замглавы МИД России.

            Накануне в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что одним из первых шагов политика после избрания президентом станет приглашение Великобритании и США в «нормандский формат», а также исключение Виктора Медведчука из переговоров по обмену пленными в Донбассе.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 82 комментария

            Отметим, Петр Порошенко утверждает, что в случае победы во втором туре выборов президента Украины якобы планирует возобновить переговоры в «нормандском формате».

            Париж и Берлин также призвали вернуться к Минским соглашениям после выборов на Украине.

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