Первой операцией НАТО в Черногории стал перехват пассажирского самолета

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге для перехвата пассажирского воздушного судна, принадлежащего немецкой авиакомпании Tui Fly, сообщили ВВС Италии.

В понедельник диспетчеры потеряли связь с направлявшимся в египетскую Хургаду немецким самолетом с пассажирами. Согласно указанию европейского центра совместных воздушных операций НАТО в испанском Торрехоне, на перехват воздушного судна с базы «Джоя-дель-Колле» направили два итальянских истребителя, пишет РИА «Новости».

«Прибыв в указанный район, итальянские истребители идентифицировали гражданское судно и после восстановления радиосвязи вернулись на базу», – говорится в сообщении итальянских ВВС.

Отмечается, что в этом инциденте впервые с июня 2018 года применили истребители в рамках миссии НАТО по безопасности воздушного пространства в Черногории.

Итальянские ВВС добавили, что в связи с отсутствием собственной авиации Черногория после вступления в НАТО в 2017 году обратилась к альянсу за помощью в обеспечении безопасности воздушного пространства страны. Черногории помогают помимо Италии также Греция и Венгрия.