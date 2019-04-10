Первой операцией НАТО в Черногории стал перехват пассажирского самолета

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10 апреля, среда | Последнее обновление — 20:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Вице-президент США попытался прогнать представителя Венесуэлы с заседания СБ ООН
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа
В чем сложность подсчета украинского ущерба Крыму
Российские историки переосмыслили времена СССР
Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
Салют из Москвы нормальным людям Одессы
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности
Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Россия будет прирастать Арктикой
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
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Лучшие шутки Владимира Зеленского
Обсуждение: 6 комментариев
Опубликовано первое в истории фото черной дыры
Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – Sagittarius A*. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему мируПодробности...
Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты
В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)Подробности...
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