«Молодежка ОНФ» продолжит акцию #СохранимЛес

Движение «Молодежка ОНФ» в Москве подвело предварительные итоги всероссийской экологической акции #СохранимЛес, в которой участвовали 12 тыс. 445 человек из 76 регионов России; акцию решено продолжить 20 апреля.

Участники акции собрали 118 тонн макулатуры – это 1 тыс. 967 сохраненных деревьев, сообщается на сайте ОНФ.

Лидерами по сбору макулатуры стали Московская область (19 тыс. 964 кг), Архангельская область (8 тыс. 387 кг) и Дагестан (6 тыс. 477 кг). Представители команд этих регионов были награждены Кубком рекордсмена. Кроме того, кубки и памятные призы были вручены рекордсменам по сбору макулатуры – Егору Егорову, Ксении Болотовой и Тимуру Адуллаеву. Награждение прошло в заповедной дубовой роще в Коломенском.

«После 20 апреля мы продолжим данную акцию, которая будет не в командном зачете, как сейчас, а уже в личном. Мы определим трех победителей в личном зачете», – сообщил руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Он напомнил, что Общероссийскому народному фронту поручено президентом контролировать ход «мусорной реформы.

«Мы поехали в регионы, чтобы общаться по этим вопросам с людьми. Многие из них проявили заинтересованность в раздельном сборе мусора. А с чего начать раздельный сбор мусора? Самое простое, с чего можно начать, – это сдать макулатуру», – рассказал, говоря о зарождении идеи акции, руководитель «Молодежки ОНФ».

В коломенской дубовой роще находятся древнейшие в столице деревья, возраст которых составляет 400–600 лет. Высота дубов-долгожителей достигает 26 м, диаметр стволов превышает 2 м. Рядом с дубами есть растения, занесенные в Красную книгу Москвы. Это место символизирует историю бережного отношения к природе и необходимость сохранять «зеленый щит», то есть охраняемые природные зоны внутри и вокруг городов. Поэтому здесь и состоялась церемония награждения рекордсменов.

Всероссийская акция «Молодежки ОНФ» #СохранимЛес направлена на сохранение целостности «зеленых щитов», которые являются природными каркасами городов и состоят из лесов, рек, озер, прудов и береговых линий. Участники акции приносили использованную бумагу, картон и старые газеты в специальные пункты приема макулатуры.

Акция #СохранимЛес стартовала 7 апреля в 11.00 во Владивостоке и финишировала в 17.00 в самом западном регионе страны – Калининградской области, затронув каждый часовой пояс России. Регионы в течение дня передавали экологическую эстафету друг другу, «отследить» которую можно было по хештегу #СохранимЛес.

На сайте акции сохранимлес.рф на электронной интерактивной карте России представлены результаты регионов по сбору макулатуры, количеству сохраненных деревьев и числу участников.