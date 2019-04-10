В Подмосковье загорелся центр саентологии

В подмосковном Лосино-Петровском начался пожар в центре саентологии, сообщили в экстренных службах.

Возгорание деревянного здания центра произошло около 40 минут назад, передает «Интерфакс».

В настоящее время огонь распространился на площади 420 кв. метров, пожару присвоен второй повышенный номер сложности. О пострадавших не сообщается.

В воскресенье на севере Москвы произошел пожар на подземной парковке. В результате из жилых домов было эвакуировано более 400 человек.