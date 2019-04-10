Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в Санкт-Петербурге с постоянными членами Совбеза.

«Участники совещания продолжили обсуждение темы Арктики, глава государства проинформировал о контактах с главами государств и правительств других стран, которые прошли у него на полях Международного арктического форума», – рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в ходе совещания «затрагивались текущие вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд вопросов международной повестки дня», передает РИА «Новости».

В совещании с Путиным участвовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации российского президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев и глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля.