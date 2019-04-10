В Москве задержали убийцу женщины после аналогичного нападения на дворника

Мужчина, подозреваемый в убийстве на Кутузовском проспекте, попался на аналогичном нападении на дворника, сообщает Следственный комитет России.

Предполагаемый убийца был задержан спустя сутки очевидцами на месте преступления, говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что мужчина напал с ножом на дворника вблизи жилого дома на Славянском бульваре. Следователи обратили внимание на аналогичный способ и обстоятельства убийства женщины на Кутузовском проспекте, и при проведении следственных действий получили неопровержимые доказательства причастности к нему задержанного, отмечается в сообщении.

В настоящее время мужчина арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве женщины и покушении на убийство дворника. Обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, 2 апреля на Кутузовском проспекте была убита 57-летняя женщина. Сообщалось, что киллер нанес жертве несколько ударов ножом в сердце и в спину, в результате чего она скончалась на месте.