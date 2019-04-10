ОСК оценил потенциал заказов гражданских судов на ближайшие годы

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) оценила потенциал заказов гражданских судов на ближайшие годы на сумму более 150 млрд рублей.

При этом у корпорации уже имеются заказы на 700 млрд рублей, а также потенциальные заказы на 854 млрд рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.

«На сегодняшний день в рамках регулярного рассмотрения возможного перечня заказчиков мы видим объем заказов в 854 млрд рублей. Это на сегодняшний день потенциальные заказчики, которые ещё не превратились в контракты. Это значит, что либо начаты коммерческие переговоры, либо начата техническая работа», – рассказал Рахманов в кулуарах Арктического форума журналистам.

«В 2019 году мы рассчитываем на долю выручки (по МСФО – прим. ВЗГЛЯД) около 17% по гражданской технике, этой цели и придерживаемся. Дальше плавно на 30%, а дальше уже на 50%. Очень тяжелая задача, идет с концентрацией всех сил и заказов», – добавил глава ОСК.

Он отметил, что для 99% заказчиков вопрос стоит в том, «где найти финансирование, которое позволит им окупать свои проекты». По словам Рахманова, в настоящее время ведутся переговоры с Минфином и Минпромторгом.

Также стало известно, что принадлежащую ОСК и находящуяся под санкциями США и ЕС финскую судоверфь Arctech Helsinki Shipyard планируют продать до кона апреля.

«Долго (работали) над директивой правительства, по моей информации, она подписана, то есть у нас есть понимание структуры сделки, осталось согласовать два договора, некоторые нюансы, которые описывают то, что называется post closing – события, которые описывают мероприятия по завершению этой сделки. И, собственно, осталось совсем чуть-чуть. Надеюсь, до конца апреля все закончим», - сказал Рахманов.

«Это сделка, которая предусматривает денежные средства в обмен на активы компании Arctech и плюс, соответственно, 100% акций Невского завода», – пояснил глава ОСК.

Судоверфь занимается оборудованием для арктического региона, ледоколами, кораблями обеспечения платформ и другими судами.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля.