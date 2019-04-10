Хозяином взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался подполковник СК

Пострадавший при взрыве в екатеринбургской квартире мужчина оказался работником Следственного комитета.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что «взорвавшаяся квартира «принадлежит руководителю СО СК по Железнодорожному району Екатеринбурга, 42-летнему подполковнику Егору Медведевских», передает Ura.ru.

Отмечается, что в квартире Медведевских «проживает с женой и двумя несовершеннолетними детьми», и в момент взрыва «детей дома не было».

Супругов госпитализировали в ожоговое отделение ГКБ № 40 в тяжелом состоянии – «ожоги свыше 50% площади тела».

Напомним, в среду взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге.