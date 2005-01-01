Эксперты назвали особенности отечественной «мусорной реформы»

«Реформа нужна, и она проходит скорее позитивно. Учтите, что европейцы занимаются этим вопросом 30 лет, мы же этим вопросом занимаемся всего 4 года», – заявила газете ВЗГЛЯД специалист по переработке бытовых отходов Людмила Плющ, комментируя ход «мусорной реформы» в России.

«На сегодняшний день существует две модели переработки мусора. Первая – европейская, где акцент сделан на сжигании мусора. Во-первых, это связано с дефицитом свободных земель, где можно было бы выстроить полигоны; во-вторых – это связано с ограниченностью в природных ресурсах, потому они стараются при сжигании максимально получить энергоресурсы или твёрдое топливо», – рассказала эксперт по переработке коммунальных откходов Людмила Плющ.

«Вторая модель – это американская. У них есть земельные ресурсы, а значит возможность хорошо обустраивать свои полигоны. Работают они так: вначале забирают всю ликвидную и экономически обоснованную фракцию – сюда входят пластик, стекло, бумага и цветные металлы; всё остальное, что экономически невыгодно перерабатывать, они захоранивают на полигонах, не оказывающих воздействия на окружающую среду. Но стоимость такого полигона по цене не меньше, чем стоимость постройки хорошего сжигающего и перерабатывающего завода», – пояснила Плющ.

«Мы в России идём смешанным путём. В Центральном федеральном округе – самом густонаселённом, и в московском регионе, где у нас сосредоточено 20% всех отходов, речь идёт о проектах по строительству мусоросжигающих заводов. Но это сложный вопрос. В Европе есть такие заводы, которые стоят даже в центре городов, но на наши заводы нагрузка будет больше. Всё это нужно тщательно рассчитать, чтобы такой завод не оказывал влияние на здоровье граждан», – отметила собеседница.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проблема мусорных свалок должна быть решена при минимальной нагрузке на граждан.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что с этого года регионы начали переход на новую систему сбора твердых коммунальных отходов. Кардинально меняется принцип и механизм сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, что также позволяет декриминализовать отрасль. Новая схема предполагает появление в каждом субъекте России оператора, который будет заниматься сбором и утилизацией мусора.

«Пока что у нас нет сложившегося примера предприятия с полным циклом переработки, где какая-то часть передавалась бы для использования в виде вторичного сырья, какая-то часть перерабатывалась и так далее. Такого предприятия у нас нет. И на это нужно сделать упор», – отмечает Людмила Плющ.

По её словам, также в России есть проблема «тарифного задвоения». Законом предусмотрено, что производитель упаковки обязан либо сам её утилизировать, либо заплатить экосбор. По подсчётам, производители должны заплатить государству порядка 6 млрд рублей, но реальная собираемость – 1 млрд. Затем они говорят, что будут сами заниматься утилизацией.

Но это значит, что в стоимость товара они будут закладывать и стоимость утилизации. А мы, как потребители, платим за товар в этой упаковке, выбрасываем его в бак и платим за вывоз и переработку. По сути, мы, как потребители, платим дважды. И этот механизм тоже требует изменений», – подчеркнула Плющ.

«Кто-то говорит, что мы многом платим, но это не так. В среднем с человека в месяц мы платим порядка 100 рублей. Мы собираем, мы вывозим, сортируем, захораниваем и так далее. Когда кто-то переводит это в годовое выражение и получается чуть больше тысячи – кажется, что это много. Потому всё зависит от того, как СМИ подают эту информацию, как её разъясняют», – резюмировала эксперт.

«Люди боятся переработки мусора. А я считаю, что её бояться нечего. Нужно использовать современные технологии», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по вопросам переработки ТКО Вадим Рудяков.

По его мнению, технологии переработки мусора, которые давно применяются на Западе как «альтернатива даже сжигающим заводам» есть и в России. Он добавил, что «она намного эффективнее и дешевле».

«Мы являемся дистрибьютерами немецкой компании, которая занимается переработкой мусора за счет химических реакций с добавлением катализаторов, превращающих мусор в некое сырье)», – заметил эксперт. В данный момент эта технология находится на стадии внедрения в некоторых российских регионах, отметил он.

Еще одним подходом к проблеме эксперт назвал сжигание мусора. Но оно возможно «только на определенных территориях нашей большой страны, где не так близко находятся жилые строения».

«Так как у нас тяжелая ситуация с отходами, все методы можно использовать, успешно применять», – заключил эксперт.

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