Найденный с огнестрельным ранением участковый умер в больнице Костромы

В одной из больниц Костромы умер участковый, ранее обнаруженный в пункте полиции с огнестрельным ранением, сообщает управление МВД по региону.

Во вторник, 9 апреля, «в помещении опорного пункта полиции с огнестрельным ранением обнаружен участковый уполномоченный полиции», говорится в сообщении на сайте управления МВД по Костромской области.

Пострадавший был госпитализирован, однако позже скончался в больнице.

По факту произошедшего начата проверка со стороны УМВД.

Также доследственную проверку проводит СУ СК по Костромской области.

Ранее сотрудница полиции в Москве выстрелила себе в голову; инцидент произошел по неострожности.