Свадебные фотографы назвали приметы недолгого брака

Свадебные фотографы рассказали о приметах, которые могут означать, что молодожены в скором времени расстанутся.

Большинство участников обсуждения на портале Reddit согласились, что худшей приметой остаются ссоры молодоженов в ходе празднования. Один из фотографов рассказал, что был вынужден «рисовать» улыбки мужа и жены в редакторе, поскольку те ни разу не улыбнулись за вечер, пишет «Экономика сегодня».

Кроме того, неустойчивым может оказаться брак, в котором один из супругов постоянно молчит. Один из комментаторов привел в пример молчаливого жениха и говорливую невесту, брак которых продержался всего год.

Фотографы также рассказывали о «несчастливом парке», после фотосессий в котором пары расходились. Кроме того, в список плохих примет включили бросание свадебного торта в лицо.