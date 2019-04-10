Посол ответил на претензии Польши по авиакатастрофе под Смоленском

Начатое по инициативе Варшавы повторное расследование обстоятельств авиакатастрофы под Смоленском необоснованно ведется с обвинительным уклоном в адрес России без каких-либо доказательств, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

Андреев напомнил, что «несколько лет назад в Польше было запущено новое расследование обстоятельств авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что разбирательство по данному инциденту «ведется с очевидным обвинительным уклоном в отношении России». Претензии Варшавы к действиям российских властей после авиакатастрофы дипломат назвал «совершенно безосновательными».

Так, «после гибели в 2010 году под Смоленском президента Леха Качиньского и его делегации граждане России и российское руководство глубоко и искренне сопереживали польскому народу», и «в тех экстремальных условиях» Москва сделала все возможное, чтобы «по просьбе польской стороны в кратчайшие сроки провести самые необходимые процедуры, как можно скорее передать ей останки погибших и организовать тщательное расследование причин и обстоятельств катастрофы».

«Эти причины и обстоятельства давно и хорошо известны – они изложены в докладах нашего Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и польской «комиссии Миллера» от 2011 года. К трагическим последствиям привели, прежде всего, плохие погодные условия и ошибки экипажа самолета», – напомнил посол.

Однако польское следствие все это время «не прекращает попыток найти доказательства того, что к катастрофе причастна Россия». При этом доказательств по-прежнему нет, и «никто из действительно серьезных специалистов не ставит под сомнение выводы докладов МАК и «комиссии Миллера», но в этой ситуации российский Следственный комитет вынужден и дальше разбираться с запросами и версиями, которые выдвигает польская сторона».

Следовательно, «российское расследование не может быть завершено, и обломки самолета как вещественные доказательства по этому делу, согласно российскому законодательству, должны оставаться в распоряжении нашего следствия».

Напомним, в Польше в 2016 году была создана новая комиссия по расследованию авиакатастрофы, при том, что ранее и польские, и российские следователи пришли к одинаковым выводам о причинах крушения лайнера Леха Качиньского.

Однако теперь польские власти продолжают спекулировать на трагедии.

В сентябре 2018 года стало известно, что в разбившемся президентском самолете был самовольно установленный Польшей прибор.