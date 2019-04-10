Врачей на Урале отдали под суд из-за смерти двухлетней девочки

В Челябинской области будут судить трех врачей детской больницы, где умерла двухлетняя девочка, сообщило управление Генпрокуратуры в УрФО.

Прокуратура уже направила в Златоустовский горсуд Челябинской области уголовное дело в отношении главврача, реаниматолога, а также педиатра, говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, ребенка подключили к неисправному аппарату искусственной вентиляции легких и использовали технический кислород, который запрещено применять в медицинских целях.

Педиатр и реаниматолог, по версии прокуратуры, неверно поставили девочке диагноз и не оказали необходимой помощи. В тот же день ребенок скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которое направлено для рассмотрения в Златоустовский городской суд Челябинской области.

Главврачу больницы предъявлено обвинение в халатности, повлекшей гибель пациентки. Педиатра и реаниматолога обвинили в причинении смерти по неосторожности. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.