СК предложил дать право пожарным принудительно посещать неблагополучные семьи

Следственный комитет из-за роста числа пожаров с гибелью людей, в том числе детей, предложил ввести ответственность граждан за неисполнение требований пожарной безопасности, а сотрудникам Госпожнадзора разрешить принудительного посещать неблагополучные семьи.

«По результатам анализа материалов уголовных дел и доследственных проверок сотрудники Следственного комитета пришли к выводу о необходимости комплексного подхода к совершенствованию правового регулирования указанной сферы. В качестве одной из действенных мер может быть закрепление на законодательном уровне ответственности физических лиц за неисполнение правил пожарной безопасности», – сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве также рассказали, что рассматривается вопрос о разрешении должностным лицам Госпожнадзора проводить обследования и проверки жилых помещений многодетных семей, если кто-то из членов состоит на профилактическом учете в правоохранительных или контролирующих органах, либо при наличии информации о нарушениях правил пожарной безопасности.

Уточняется, что за 2018 год в России в более чем 6 тыс. пожарах погибли 7296 человек, из которых 458 – дети.

«Большинство случаев (63%) пожаров связаны с оставленными без присмотра источниками открытого огня», – сообщили в СК. Чаще всего причиной пожара становятся оставленные детям спички и зажигалки, а также небрежное курение дома.

Еще 22% пожаров с гибелью людей произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности, в том числе при неправильной эксплуатации электрических и отопительных приборов.

Например, в Удмуртии случился пожар из-за короткого замыкания в электропроводке водонагревателя, в котором хозяин дома самовольно заменил провода и стабилизатор напряжения. В итоге погибли три человека.

Также среди причин возгорания – просчеты при проектировании жилья и неправильное размещение электропроводки и отопительных элементов.

По данным ведомства, при соблюдении элементарных правил пожарной безопасности можно было бы избежать 85% пожаров, повлекших гибель людей.

В СК отметили и зависимость количества пожаров от времени года: «Проблема гибели людей на пожарах носит ярко выраженный сезонный характер. Количество трагических случаев возрастает с началом холодного времени года во время эксплуатации различных нагревательных электроприборов, печного отопления».

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в пожаре в Красноярском крае, после попытки растопить печь при помощи бензина.