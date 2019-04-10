Вахтовики на Ямале поиздевались над оленем

Вахтовики из Ямала поймали дикого северного оленя и натянули на животное каску и оранжевый опознавательный жилет.

Мужчины записали весь процесс на видео и опубликовали его на YouTube. На кадрах видно, как олень пытается вырваться, однако вахтовики все равно продолжают надевать на него жилет. После этого они кормят животное хлебом, передает РИА Новости.

Рабочие заявили, что отныне оленя зовут Федор и он будет новым мастером на объекте, после чего отпустили переодетого животного в тундру.

На кадрах видно госномер грузового автомобиля на заднем плане, предположительно, съемка велась в Ямало-Ненецком автономном округе.

В комментариях автор канала признается, что ролик не его. По его словам, олень еще несколько месяцев пасся возле объекта, прикормленный хлебом и якобы колбасой из оленины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов рассказал, что северные олени находятся под угрозой исчезновения, их популяция сократилась наполовину.