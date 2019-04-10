«Лаборатория Касперского» раскрыла кампанию кибершпионажа на Ближнем Востоке

Сотрудники «Лаборатории Касперского» раскрыли кампанию кибершпионажа под названием SneakyPastes, сообщил руководитель ближневосточного исследовательского центра компании Амин Хасбини.

По данным представителей российской компании, SneakyPastes была организована политически мотивированной арабоязычной группировкой Gaza, которая действует на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Хакеры использовали простые и недорогие инструменты, например, рассылали по электронной почте письма с фишинговыми вложениями.

Как отметили в «Лаборатории Касперского», для проведения кампании свои усилия объединили как минимум три кибергруппировки: Operation Parliament, Desert Falcon и MoleRats. Наибольшая активность хакеров пришлась на апрель-ноябрь прошлого года, передает РИА «Новости».

Жертвами стали около 240 людей и организаций в 39 странах, в том числе ведомства, партии, посольства, диппредставительства, информагентства, образовательные учреждения, банки, гражданские активисты и журналисты. Наибольшее число пострадавших находится на Палестинских территориях, в Иордании, Израиле и Ливане. Результаты расследования передали правоохранительным органам.

Во вторник «Лаборатория Касперского» рассказала о возможностях черного рынка цифровых данных пользователей и методах борьбы с ним.