МИД осудил Латвию за попытку унизить ветеранов

Российский МИД прокомментировал планы латвийского Сейма запретить ношение формы вооруженных сил СССР на публичных мероприятиях.

Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону «О собраниях, шествиях и пикетах». МИД в заявлении, опубликованном на сайте министерства, отметил, что советскую форму «фактически приравнивают к нацистскому обмундированию».

Россия считает такую инициативу кощунственной. Подчеркивается, что в Латвии устраивают «глумление над памятью советских воинов, отдавших жизни за освобождение» этой страны.

Как указали в российском министерстве, «особый цинизм» заключается в том, что «законопроект принимается в канун очередной годовщины Победы явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны».

Москва надеется «получить соответствующую принципиальную оценку со стороны партнеров Латвии по Евросоюзу и международных профильных структур». При этом отмечается, что они «щепетильны к вопросам прав человека и историческим темам, главным образом, когда дело не касается западных стран».

Напомним, запрет распространится на форменную одежду вооруженных сил и органов внутренних дел СССР или нацистской Германии, штраф за нарушение для физлиц – 140 евро, для юридических лиц – 1 тыс. 420 евро.