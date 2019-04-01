В НАСА разработали способное менять форму в полете крыло

Специалисты НАСА и Массачусетского технологического института разработали крыло самолета, которое может адаптироваться к условиям полета и менять форму, пишет MIT News.

Крыло составлено из сотен полужестко закрепленных на каркасе треугольных элементов, покрытых тонким слоем полимера. Адаптивное крыло может менять форму в зависимости от условий полета и приспосабливаться к взлету, посадке, полету на крейсерской скорости и маневрированию. Система автоматически реагирует на условия полета и меняет поверхность крыла благодаря встроенным электромоторам и кабелям, передает ТАСС.

MIT News пишет, что крыло прочное за счет полимера, похожего на резину, и при этом гораздо легче традиционного, изготовленного из металла и композитных материалов. Это открывает новые возможности при проектировании самолетов.

Такое крыло длиной около пяти метров уже прошло испытания в аэродинамической трубе НАСА.

«Эти исследования могут обеспечить снижение расходов при производстве и улучшить эксплуатационные характеристики крупных конструкций», – заявил сотрудник исследовательского центра корпорации Boeing Дэниел Кэмпбелл.

Он выразил мнение, что такое решение может использовать и для антенн космических аппаратов.