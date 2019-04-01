Руководство госуниверситета в Рязани задержали по делу о мошенничестве

В Рязани по делу о мошенничестве задержан ректор Рязанского государственного университета имени Есенина, сообщает следственное управление СК по Рязанской области.

В апреле 2018 года руководитель ВУЗа, чтобы обеспечить положительный результат государственной аккредитации Рособрнадзором, использовал в качестве представительских расходов бюджетные деньги, предназначенные для премирования сотрудников, говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, было потрачено более одного млн рублей. Сотрудники университета, которым предназначалась премия, были поощрены фиктивно. В соучастии в преступлении подозревается проректор учреждения – сейчас она также задержана и помещена в изолятор временного содержания. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее в Санкт-Петербурге расследовалось дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении ректора СПбГАУ Сергея Широкова и проректора по учебной работе Александра Туфанова.