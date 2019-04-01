Беглов поручил подготовить программу по реализации проекта «Родной район»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе заседания малого правительства в Смольном обсудил реализацию проекта «Родной район» и поручил подготовить предметную программу по его реализации.

Беглов подчеркнул, что жители должны активно участвовать в развитии Петербурга. Именно от желания и потребностей горожан необходимо отталкиваться, принимая те или иные решения по созданию комфортной среды, пишут «Невские новости».

«Каждый район должен подготовить предметную, четкую и понятную каждому программу на 2-3 года», – отметил Беглов.

Среди районов объявлен конкурс. Победитель получит дополнительные средства на развитие.

Врио губернатора подчеркнул, что независимо от места жительства все горожане «имеют равные права на комфортную среду».

Идеи жители Петербурга могут предложить, заполнив специальную анкету в МФЦ или на специальном сайте в интернете. Итоги проекта подведут в конце августа.

Беглов также призвал взять под контроль все предложения петербуржцев по созданию комфортной среды и информированию жителей по способам подачи этих предложений. Он потребовал от глав районов и муниципальных образований чаще общаться с населением, особенно в рамках программы «Родной район».

«Работа по обновлению Петербург будет продолжена», – пообещал врио губернатора.

Он указал на то, что для развития районов необходимы серьезные затраты, в том числе и финансовые. Следует особенно внимательно отнестись к этому, ведь речь идет о деньгах горожан, заметил Александр Беглов, заверив, что все предложения петербуржцев по благоустройству их районов будут учтены в ходе работы.

«Родной район» – это масштабный проект по развитию 18 районов Санкт-Петербурга в перспективе до 2021 года.