Беглов поручил подготовить программу по реализации проекта «Родной район»

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:03  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Дворовые игры спасут мир от петли на шее

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...

Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

«Вашингтонское болото» нашло способ сдержать Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Атака на президента последовала с неожиданного направления. Конгресс предпринял ряд действий, направленных на ограничение полномочий главы государства в сфере, которая всегда являлась его исключительной прерогативой – во внешней политике. Подробности...
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          • Зеленский - Тимошенко

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            Беглов поручил подготовить программу по реализации проекта «Родной район»

            1 апреля 2019, 18:51

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе заседания малого правительства в Смольном обсудил реализацию проекта «Родной район» и поручил подготовить предметную программу по его реализации.

            Беглов подчеркнул, что жители должны активно участвовать в развитии Петербурга. Именно от желания и потребностей горожан необходимо отталкиваться, принимая те или иные решения по созданию комфортной среды, пишут «Невские новости».

            «Каждый район должен подготовить предметную, четкую и понятную каждому программу на 2-3 года», – отметил Беглов.

            Среди районов объявлен конкурс. Победитель получит дополнительные средства на развитие.

            Врио губернатора подчеркнул, что независимо от места жительства все горожане «имеют равные права на комфортную среду».

            Идеи жители Петербурга могут предложить, заполнив специальную анкету в МФЦ или на специальном сайте в интернете. Итоги проекта подведут в конце августа.

            Беглов также призвал взять под контроль все предложения петербуржцев по созданию комфортной среды и информированию жителей по способам подачи этих предложений. Он потребовал от глав районов и муниципальных образований чаще общаться с населением, особенно в рамках программы «Родной район».

            «Работа по обновлению Петербург будет продолжена», – пообещал врио губернатора.

            Он указал на то, что для развития районов необходимы серьезные затраты, в том числе и финансовые. Следует особенно внимательно отнестись к этому, ведь речь идет о деньгах горожан, заметил Александр Беглов, заверив, что все предложения петербуржцев по благоустройству их районов будут учтены в ходе работы.

            «Родной район» – это масштабный проект по развитию 18 районов Санкт-Петербурга в перспективе до 2021 года.


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