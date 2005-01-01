Пушков посмеялся над словами Порошенко о возвращении Крыма

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков скептически отнесся к заявлениям действующего президента Украины Петра Порошенко о победе в выборах главы государства во втором туре и последующем «возвращении Крыма».

«Порошенко обещает после победы во 2 туре «задействовать межд. платформу обеспечения возврата Крыма». Во-первых, насчет его победы бабка даже не надвое, а уже натрое сказала. А во-вторых, что это за платформа такая, никто, кроме него, не ведает. Бессмысленный набор слов», – написал член Совфеда в своем Twitter.

Напомним, Порошенко сказал, что в случае победы на выборах сделает «решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма». Аналогичные заявления делала и другой кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая выбыла из президентской гонки.

На выборах президента Украины после обработки 85% бюллетеней лидирует глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,34% голосов. За Порошенко проголосовали 16,02% украинцев, Тимошенко набрала 13,28% голосов.