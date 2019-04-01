Пациентку обожгли едой в больнице в Хабаровском крае

В районной больнице поселка Хор Хабаровского края пожилую пациентку накормили горячим ужином, в результате чего у нее появились ожоги внутренних органов, лица и шеи.

Прикованную к постели 78-летнюю женщину приходилось кормить медперсоналу. Ожоги на теле пенсионерки появились сразу после приема горячего ужина.

В настоящее время, следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего, говорится на сайте краевого Следственного управления.

В марте Минздрав и прокуратура Краснодарского края начали проверку информации о жалобах инвалида из Новороссийска, которому вместо пластыря заклеили рану скотчем.

Еще один случай халатности медперсонала зафиксировали ранее в Башкирии, где пенсионерке зафиксировали перелом шейки бедра обломком швабры. Врачи Кушнаренковской районной больницы отказались госпитализировать пожилую женщину, на следующий день женщина умерла. Прокуратура Башкирии сообщила, что наложившего шину врача привлекут к ответственности.