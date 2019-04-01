«Адмирал Горшков» отразил атаку «противника» в Индийском океане

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», находящийся в Индийском океане, отразил ракетную и авиационную атаки условного противника.

«Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», выполняющего задачи дальнего похода в Индийском океане, провел тренировку по комплексной обороне корабля от атак средств воздушного нападения условного противника. Тренировка проводилась по варианту отражения ракетных и авиационных ударов», – рассказали в пресс-службе Северного флота, передает ТАСС.

Боевая ситуация была смоделирована с помощью компьютерных программ, говорится в сообщении. В учениях принимали участие расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей. В роли воздушного противника фрегата выступил экипаж вертолета Ка-27ПС. Отмечается, что экипаж продемонстрировал хорошую слаженность действий.

«Оценивались качество и скорость выдачи целеуказаний, взятие условных целей на сопровождение и их уничтожение различными видами оружия на средних и ближних дистанциях», – пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что в настоящее время «Адмирал Горшков» выполняет дальний поход. На сегодняшний день судно прошло около девяти тыс. морских миль.

В начале марта были анонсированы испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», пуски которой запланированы с фрегата «Адмирал Горшков».

Ранее «Адмирал Горшков» прошел через пролив Ла-Манш, что вызвало беспокойство у британских СМИ.