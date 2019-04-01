Париж ответил на обвинения в подготовке провокации в Идлибе

Заявления Центра по примирению враждующих сторон в Сирии о подготовке французскими спецслужбами провокации в Идлибе с применением отравляющих веществ являются «грубой ложью», заявил представитель МИД Франции.

«Речь идет не об информации, а о грубой лжи, которая для этого центра, организованного российскими и сирийскими властями, является привычной», – передает его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе глава российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин заявил, что спецслужбы Франции и Бельгии проникли в Идлиб для организации провокаций с отравляющими веществами.