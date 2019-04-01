Блогеру Мирзеханову предъявили обвинение в призывах к терроризму

Следователи ФСБ предъявили уроженцу Дагестана блогеру Алибеку Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня следователь ФСБ России предъявил Мирзеханову обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической») и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка в террористическую деятельность»)», – сказал источник ТАСС, отметив, что вину в инкриминируемых преступлениях блогер не признает.

Мирзеханов был задержан по подозрению в участии в драке в кафе «Неолит», и хотя это дело в отношении него было прекращено, он был арестован на два месяца Мещанским судом Москвы по подозрению в терроризме. Показания по делу о призывах к терроризму на Мирзеханова дали двое ныне осужденных. По их данным, в 2014 году блогер демонстрировал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

Мирзеханову в случае признания судом виновным грозит до 20 лет лишения свободы.