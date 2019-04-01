Вольеры «китовой тюрьмы» в Приморье пообещали расширить

В «китовой тюрьме» Приморского края пообещали расширить вольеры, где содержатся выловленные белухи и косатки.

«Вольеры, где в настоящее время находятся млекопитающие, увеличат по площади. Как сообщили в Центре адаптации, часть животных будет «переселена» в отдельные вольеры», – сообщили в администрации Приморского края.

Кроме того, в ближайшее время будет построен специальный понтон для животных, рассказали специалисты межведомственной экспертной группы.

По их словам, состояние животных сейчас стабильное – они активные, у них хороший аппетит.

Ранее стало известно об ухудшении состояния косаток и белух в так называемой китовой тюрьме – приморской бухте Средняя под Находкой. Команде океанолога Жана-Мишель Кусто разрешили приехать в Россию, чтобы поучаствовать в операции по спасению и реабилитации животных.

Путин поручил решить судьбу животных из «китовой тюрьмы». В Кремле заявляли, что берут вопрос под свой контроль.

Также актер Леонардо Ди Каприо выступал за скорейший выпуск этих млекопитающих, присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая обратилась к президенту Путину с открытым письмом.