В Кремле заявили о склонности США к рестрикциям

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение Вашингтона применить в отношении Москвы вторую волну санкций по делу об «отравлении» Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

«Нет, пока нечего сказать, ибо мы не видели ничего конкретного на этот счет. Но в целом склонность к каким-то ограничительным мерам и к рестрикциям в международных делах Вашингтона видна невооруженным глазом», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что в Кремле пока не знают, о чем идет речь в данном конкретном случае.

Ранее Bloomberg сообщал, что Соединенные Штаты подготовили проект нового пакета санкций в отношении России, связанном с инцидентом в Солсбери.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что Россия не «спустит на тормозах» историю с «отравлением» Скрипалей, в котором безосновательно обвиняют Москву, и будет до последнего добиваться информации об этом инциденте.

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