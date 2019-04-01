Треть спецназовцев Бельгии оказалась не пригодны к участию в боях

Более трети военнослужащих бельгийского батальона парашютистов, основного подразделения спецназначения сухопутных сил, не пригодны к участию в боевых действиях.

«Батальон парашютистов насчитывает 460 человек и состоит из двух подразделений. 300 из них находятся на пике формы и готовы к выполнению любых миссий в кратчайшие сроки, однако остальные 160 слишком стары и не способны выполнить физические и боевые нормативы, поэтому они не могут участвовать в военных миссиях и заняты выполнением вторичных задач в местах дислокации», – цитирует бельгийская газета Derniere heure командира подразделения полковника Винсента Дешемайкера, сообщает ТАСС.

По словам командира подразделения, средний возраст десантников в Бельгии превышает 40 лет. Получается, что многие из них скоро отправятся в отставку (56 лет). В связи с этим министерство обороны Бельгии ищет новобранцев не старше 27 лет, у которых есть как минимум среднее специальное образование, гражданство Бельгии или другой страны ЕС и необходимый уровень физподготовки.

Дешемайкер отметил, что в вопросе набора новых военных есть две серьезные проблемы. Первая – недостаточная физической подготовки рекрутов. Так, начальный тест (16 подтягиваний и пять минут на беговой дорожке со скоростью 16,2 км/ч) большинство кандидатов выполнить не может. И вторая проблема – неготовность к казарменным ограничениям на время учений или зарубежных операций.

Что касается зарплаты, то служба парашютиста хорошо оплачивается. Например, рядовые бельгийские десантники получают 1800 евро, причем иногда есть доплаты и надбавки, поэтому во время участия в иностранных операциях доход может удваиваться.

Полковник Винсент Дешемайкер сообщаил, что сейчас в его батальоне 85 открытых вакансий.

В ноябре 2018 года в Бельгии заявили о создании женского спецназа к концу 2019 года.