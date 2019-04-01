На улице голландского Утрехта обнаружили взрывчатку

На одной из улиц голландского Утрехта было обнаружено взрывчатое вещество.

В настоящее время взрывчатка перевезена в безопасное место, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Нидерландов.

«Взрывчатка найдена на улице Влампейп», – сообщили в правоохранительных органах.

Территория района была оцеплена, сейчас движение по улице возобновлено. Полиция ведет расследование.

Напомним, в марте в нидерландском городе Утрехт открыли стрельбу. Погибли четыре человека, еще двое были ранены. Власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности в городе до самого высокого.

Позже был задержан подозреваемый. Отмечалось, что несколько лет назад его арестовывали в связи с причастностью к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство*».