Мурманчанка проиграла на выборах мэра Аланьи

Мурманчанка Анастасия Петрова-Четинкайя, которая баллотировалась на пост мэра турецкого города Аланьи, проиграла с 0,52% голосов избирателей.

Новым мэром стал кандидат от националистической Партии национального движения Адем Мурат Юджель, который получил 58,6% голосов, передает РИА Новости.

Первая российская женщина в истории турецких выборов заняла пятое место среди десяти претендентов на пост мэра города.

Петрова-Четинкайя является уроженкой Мурманска. Она окончила Мурманский государственный гуманитарный университет, университет Осло, знает несколько языков. Она проживает в Аланье с 2010 года, ей принадлежит компания ProMedya Agency, кроме того, Петрова-Четинкайя занимается бизнесом в области полиграфии и графического дизайна.

Ранее Эрдоган объявил о победе своих сторонников на муниципальных выборах в Турции. Лидируют кандидаты от правящей Партии справедливости и развития с 44,95% голосов.