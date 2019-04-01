В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую дождливую погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 4 градуса выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до 5 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 4-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.