Польский полковник назвал Калининград «пугалом»

Польский полковник в отставке Марек Вжосек заявил, что Россия использует Калининградскую область как «военное пугало», так как на территории региона размещено много вооружений.

«Калининградская область <...> представляет собой такой рубеж обороны с оборудованием последнего поколения. <...> Россияне используют его в качестве пугала», – сказал Вжосек в эфире Polskie Radio, передает РИА «Новости».

Он добавил, что регион стал не только военной базой, но еще и «глазами и ушами» России. Полковник отметил, что Россия стремится защитить регион и контролировать территории за его пределами.

Напомним, в октябре 2018 года Минобороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в Калининграде и на нескольких других стратегических направлениях.