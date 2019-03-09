Валентин Гафт отреагировал на смерть Владимира Этуша

Советский и российский актер Валентин Гафт отреагировал на смерть коллеги Владимира Этуша.

«Я долгие годы знал Этуша как артиста, как и все его знали. Его знала вся страна. Это артист необыкновенный, народ был влюблен в него, потому что он был настоящий, яркий, комедийный. Судьба его непростая: он прошел войну, давно пришел в Вахтанговский театр и привнес целое направление, которое создал своими ролями, сыгранными в спектаклях», – отметил Гафт, передает «Федеральное агентство новостей».

Он добавил, что память об актере никогда не исчезнет.

«Он вошел в историю театра вообще и Вахтанговского театра в частности, как один их лучших артистов нашего времени. Люди этого не забудут. Очень жаль», – сказал Гафт.

В Театре Вахтангова, где трудился Этуш, отметили, что артист мог сыграть роли любой сложности, от клоуна до трагика и всегда был готов к работе.

«До последних дней он был на сцене и уходил с неё под бурные овации. Актер широчайшего диапазона – трагик, клоун, мастер гротеска... У него были говорящие глаза, которые в минуты молчания шептали, умоляли, кричали», – рассказали в театре, передает РИА «Новости».

Его коллеги отметили, что Владимир Этуш был жизнелюбом и хотел дарить людям радость, заставлять сопереживать, умиляться и хохотать.

«Он всегда был готов к работе – и в 25, и в 95 лет. Его последние роли – Князь К. («Дядюшкин сон»), Грегори Соломон («Цена» в спектакле «Пристань»), профессор Окаемов («Окаемовы дни»), Софья Ивановна («Бенефис) – пример высочайшего профессионального мастерства и ярчайшего таланта. Его активная жизненная и творческая позиции вызывали восхищение. Невозможно забыть галерею его театральных и киноролей, всякий раз восторженно принятых публикой», – отметили в театре.

Также они подчеркнули, что Этуш был хорошим педагогом, который воспитал несколько поколений артистов.

«Его ученики, ставшие известными, вспоминают своего наставника с уважением и благодарностью. Владимир Абрамович Этуш прожил долгую, красивую жизнь, наполненную трудом, творчеством, бесконечной любовью к театру. И в награду за его достоинство судьба послала ему активное долголетие. Его уход – наша глубокая боль и неизмеримая печаль», – заключили коллеги.

Глава Министерства культуры Владимир Мединский сказал, что смерть Этуша – невосполнимая утрата для театра и кино.

«Светлая память и искренние соболезнования родным и близким», – так отреагировал министр.

Актер и режиссер Сергей Батаев выразил сожаление, что Владимир Этуш не увидел премьеру короткометражной ленты «Старый вояка», в которой тот снимался.

«Совсем недавно, буквально два дня назад, я ходил к нему проведать его. Он улыбался, смеялся, говорил о том, что хочет и ждет увидеть премьеру. К сожалению, премьеру он не застал, не увидел....Он видел только отрывки фильма, они ему нравились», – отметил Батаев.

Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни в субботу, 9 марта. Накануне его госпитализировали в одну из московских больниц. Прощание с Этушем состоится во вторник, 12 марта, в Театре им. Вахтангова.