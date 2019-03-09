В Москве могут увековечить память Владимира Этуша

Памятный бюст актеру Владимиру Этушу могут установить в Москве, если Театр им. Вахтангова обратится с предложением в Мосгордуму, заявил депутат МГД Евгений Герасимов.

Герасимов заявил, что если театр «выйдет с предложением», то в Москве можно будет установить бюст актера, передает РИА «Новости».

«А так, конечно, памятную доску обязательно нужно установить там, где он жил», – добавил депутат.

Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни в субботу, 9 марта. Накануне его госпитализировали в одну из московских больниц.

Артист будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище Москвы, прощание с ним состоится в Театре им. Вахтангова.