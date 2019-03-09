Синоптики рассказали о погоде в Москве

В субботу, 9 марта, в Москве и области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в субботу в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 7 градусов. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.