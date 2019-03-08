Генсек ООН заявил о продолжающемся доминировании мужчин

В обществе произошел прогресс в борьбе за права женщин, но мужчины продолжают доминировать в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На мероприятии в честь Международного женского дня Гутерриш заметил, что в последние десятилетия произошел значительный прогресс в борьбе за права женщин, но этих побед недостаточно, передает ТАСС.

«Гендерное равенство, в первую очередь, это вопрос представленности женщин в органах власти. Мы все еще живем в мире, где доминируют мужчины. Наша культура мужского доминирования игнорировала, заставляла молчать и подавляла женщин на протяжении веков и даже десятилетий», – сказал он.

Он добавил, что женщины по-прежнему сталкиваются с огромными препятствиями на пути к участию в работе органов власти. По данным Всемирного банка, только шесть экономик мира предоставляют мужчинам и женщинам равные права.

«И если данная тенденция будет продолжена, понадобится 170 лет, чтобы ликвидировать существующую разницу», – отметил он.

В частности, по данным опроса социологической службы Gallup об уважительном отношении к женщинам, США оказались на последнем месте среди 21 страны. Так, 70% мужчин и 48% женщин считают, что к американкам в стране относятся с уважением.

Первое и второе места поделили Австрия и Швейцария: здесь 96% мужчин и 92% женщин заявили, что у них к женщинам относятся с уважением.

На третьем месте – Дания, где утвердительно ответили 93% мужчин и 92% женщин. Далее идут Финляндия, Норвегия, Канада и Люксембург.

На предпоследнем месте оказалась Португалия(73% мужчин и 52% женщин).

Погрешность в результатах опроса не превышает 4%.