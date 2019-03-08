Бывшая «Юная мисс США» внезапно умерла

Модель Лотта ван дер Зее, победившая на конкурсе «Юная мисс США» в 2017 году, умерла за день до своего 20-летия, сообщает Fox News.

По данным издания, модель находилась на отдыхе с семьей в Австрии. У нее случился сердечный приступ, передает «МК».

Подробности не сообщаются. Известно, что девушка впала в кому и умерла в больнице Мюнхена.

В феврале российская модель Ольга Пантюшенкова, получившая мировую известность в 90-е годы, умерла в возрасте 45 лет в Санкт-Петербурге.