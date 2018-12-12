Военные США замаскировали бронетранспортеры под Т-72Б3

Американские военные на учениях в Германии использовали бронетранспортеры M113, имитировавшие танк Т-72Б3, сообщает Popular Mechanics.

По данным издания, военные использовали пластик, стекловолокно и листовое железо, чтобы «загриммировать» бронетранспортеры, передает РИА «Новости».

Американские военные уже использовали макеты танков Т-72, установленные на автомобили «Хамви», для обозначения сил противника на учениях.

В начале марта стало известно, что китайские военные использовали макет танка Т-90 в ходе учений.