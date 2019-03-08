Феминистки принесли к загсу голого мужчину в цветах

В Санкт-Петербурге феминистки устроили акцию после визита участников молодежного проекта «Сеть» в фем-кафе «Симона» с букетами тюльпанов.

«Феминистки ответили на вчерашнее «насильное» поздравление и принесли к загсу обнаженного мужчину в цветах», – написал фотограф Давид Френкель в Twitter и опубликовал фото акции.

На фотографии мужчина лежит перед входом в загс, его тело засыпано цветами. Рядом с ним размещен плакат с надписью: «Ваши цветы прорастут на могиле патриархата».

Позади него стоит девушка с закрытым лицом и держит другой плакат, который гласит: «Кто к нам с чем за чем – тот от того и того».

Феминистки ответили на вчерашнее «насильное» поздравление и принесли к загсу обнаженного мужчину в цветах pic.twitter.com/tVSbNEdjpb — Dave Frenkel (@merr1k) March 8, 2019