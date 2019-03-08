Глава Apple поменял фамилию в Twitter после оговорки Трампа

Глава корпорации Apple Тим Кук поменял имя в соцсети Twitter на Тим Эппл после оговорки президента США Дональда Трампа.

Кук отредактировал профиль в Twitter, заменив настоящую фамилию на значок, изображающий символ Apple – надкушенное с правой стороны яблоко.

Этот значок не входит в стандарт кодирования символов Unicode и может корректно отображаться только на устройствах Apple.

На устройствах с операционными системами Android или Windows вместо яблока пользователи увидят пустой квадрат.

Ранее Трамп во время заседания консультативного совета по кадровой политике назвал Кука Тимом Эпплом.