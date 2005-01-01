Захарова поздравила женщин с 8 Марта тостом

Официальный представитель МИД Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта в стиле застольного тоста.

«Ну, за равноправие! (...) С Праздником, соратницы и сочувствующие», – написала Захарова в Facebook.

Она также выразила благодарность мужчинам, которые помогают женщинам в борьбе за равные права.

Международный женский день отмечается 8 марта в России и многих других странах при поддержке ООН.

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с праздником 8 Марта, пожелав здоровья и счастья, а также отметив успешность женщин как в карьере, так и в семье.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил российских женщин с борта самолета Ил-96.

Кроме того, в Санкт-Петербурге активисты молодежного движения «Сеть» раздают на улицах цветы и рассказывают иностранкам о русских традициях празднования 8 Марта.

Не остались в стороне и военные, которые порадовали россиянок исполнением вальса и других танцев на танках.