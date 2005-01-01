В Крыму дали совет Тимошенко по поводу колонии на Марсе

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко следует пообещать украинцам создать колонию на Марсе, заявил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Так Иоффе прокомментировал обещание Тимошенко вернуть Крым и Донбасс в состав Украины в случае, если она станет президентом этой страны, передает RT.

По его мнению, «раз Тимошенко такое обещает», то она уже знает, что не победит на президентских выборах, и «теперь ей море по колено», так как обещания не нужно будет выполнять.

Он отметил также, что украинский политик «может пойти дальше в абсурдности своих действий и пообещать (...), что создаст украинскую колонию на Марсе или снарядит экспедицию к центру Земли и завоюет для Украины право владеть всеми богатствами земных глубин».

Ранее Тимошенко подписала обязательство вернуть Донбасс и Крым под контроль Киева.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.