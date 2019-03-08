В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в Москве будет солнечно, столбики термометров покажут 1 градус ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до 2 градусов тепла, пойдет небольшой дождь. К вечеру потеплеет до плюс 4 градусов, существенных осадков не ожидается. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.