Россия призвала стороны конфликта на Украине к соблюдению перемирия

Москва рассчитывает, что стороны конфликта на Украине будут соблюдать достигнутую договоренность о перемирии в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич напомнил, что 27 февраля на заседании Контактной группы в Минске представители Украины отказались возобновить свои обязательства по прекращению огня и согласовать очередное весеннее перемирие, однако 7 марта во время видеоконференции стороны устно договорились о бессрочном прекращении огня с 00.01 8 марта (01.01 мск), передает ТАСС.

«Рассчитываем, что эта договоренность будет соблюдаться», – подчеркнул Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Ранее в четверг участники подгруппы по безопасности на переговорах по урегулированию ситуацию в Донбассе в формате видеоконференции договорились об установлении нового – «весеннего» – перемирия, которое начнет действовать 8 марта с 01.01 мск.

В тот же день постпред России при СБ ООН Василий Небензя на заседании организации потребовал от ОБСЕ назвать главного разжигателя конфликта в Донбассе.

Напомним, в конце февраля представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий.