В Саудовской Аравии заявили о гигантских запасах газа в Красном море

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что в Красном море обнаружены гигантские запасы газа, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Других подробностей о запасах газа не сообщается, передает РИА «Новости».

Аль-Фалих также заявил, что компания Saudi Aramco из Саудовской Аравии рассматривает варианты инвестирования в некоторые проекты по СПГ в США и в нефтехимическую отрасль в Южной Африке.

Красное море омывает берега Египта, Судана и Эритреи с запада, а Саудовской Аравии и Йемена – с востока.