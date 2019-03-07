США заявили о затаившихся в Сирии боевиках ИГ

Члены запрещенной в России группировки «Исламское государство*» решили затаиться и выждать удобный момент для возобновления террористической деятельности, сказал глава центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел.

«То, что мы сейчас видим, – это не сдача ИГ* как организации в плен, а просчитанное решение обеспечить безопасность ее семей, дабы сохранить потенциал, рискнув влиться в лагеря для вынужденных переселенцев а также затаившись в отдаленных районах, дожидаться верного времени для возрождения», – передает ТАСС заявление Вотела.

Генерал подчеркнул, что оставшиеся члены ИГ остаются непримиримыми и по-прежнему радикально настроены. Вотел отметил, что США будут продолжать военные операции против ячеек группировки.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о захвате контроля над территориями, ранее удерживаемыми боевиками ИГ.

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «Исламское государство*» в Сирии уничтожено, однако в стране остаются отдельные террористические бандформирования.