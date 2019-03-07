Московский суд закрыл дело скандировавших экстремистские лозунги болельщиков

Преображенский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении четырех болельщиков футбольного клуба «Локомотив», выкрикивавших экстремистские лозунги во время матча, рассказали в пресс-службе суда.

Обвинение болельщикам было переквалифицировано на ч. 1 ст. 282 УК РФ, и в связи с изменениями в кодексе, уголовное дело прекратили, передает ТАСС.

Уголовное дело против фанатов «Локомотива» возбудили в 2015 году после матча московского клуба с албанским «Скендербеу» в Лиге Европы. Во время игры российские болельщики скандировали «кричалки» экстремистского содержания в адрес албанцев.

Позже в Доме болельщиков ФК «Локомотив» были задержаны несколько человек.

В июле 2017 года за расистские выкрики фанатов в адрес вратаря сборной России Маринато Гилерме был оштрафован московский «Спартак».