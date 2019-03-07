Путин дал шутливый совет женщинам-полицейским по сохранению фигуры

Президент России Владимир Путин дал шутливый совет девушкам из 1-го оперативного полка полиции ГУМВД по Москве по сохранению фигуры; он сказал, что для этого нужны «тренажер, ухажер и массажер».

В преддверии Международного женского дня Путин посетил 1-й оперативный полк полиции столичного ГУМВД, сотрудницы конной и туристической полиции ранее приглашали главу государства посмотреть, как они несут службу, передает РИА «Новости».

Путин - девушкам-полицейским: Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий - точно. pic.twitter.com/wMEHE3URJT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.

«Как у нас шутят, что нужно девушке, для того, чтобы сохранять фигуру. Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие ребята классные, что они запросто выполнят все три функции», – с улыбкой сказал президент.

Видеозапись с этой шуткой опубликовал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Глава государства также подчеркнул, что девушки все активнее заявляют права на новые компетенции и профессии и привел в пример структуры МВД, в которых 26% представлены прекрасной половиной человечества.

Путин поздравил девушек с наступающим 8 Марта и отметил уникальность подразделения, в котором они несут службу. В полку насчитывается свыше 800 сотрудников, треть из которых – женщины.

Командир полка Владимир Лысак рассказал, что лучше всего сотрудники несут службу, когда они патрулируют в паре – молодой человек и девушка. По его словам, так полицейские быстрее находят общий язык с гражданскими.

Лысак добавил, что когда такие пары патрулируют лесопарковую зону, то количество случаев суицида сильно снижается.

«Потому что те, кто хотят покончить жизнь самоубийством, когда на вас посмотрят – сразу жить хочется», – объяснил это явление глава государства.

Он выразил благодарность сотрудницам за приглашение, поздравил женский коллектив с наступающим праздником и пожелал удачной службы и личного счастья.