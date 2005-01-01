К 8 Марта выпущен календарь с женщинами «мужских» профессий

Фотограф молодежного проекта «Сеть» Юлия Ярополова выпустила календарь в стиле пин-ап под слоганом «Слабый пол? Сильные женщины!», героинями которого стали представительницы «мужских» профессий.

В преддверии Международного женского дня календарь должен напомнить всем, что обозначает понятие «равноправие» в современном обществе, и что такое настоящая борьба за равноправие.

В проекте приняли участие тринадцать представительниц профессий, которые традиционно считаются мужскими: пилот, механик, токарь, барабанщик, спасатель, регбист, таксист, футболист, кузнец, охотник, бармен, барбер и шеф-повар. Их труд, по замыслу автора календаря, является настоящей борьбой за равноправие, так как они ответственно работают на «мужских» должностях и в «мужских» сферах, и зачастую делают это лучше мужчин.

Каждый месяц представляет новая героиня с новым реквизитом, подтверждая, что даже на «мужской» работе женщина может делать любое дело, считающееся мужским, при этом оставаясь женщиной – милой и нежной.

«Тема феминизма сейчас очень актуальна в интернете. Многие девушки открыто борются за равноправие, выступая с активной гражданской позицией и критикуя факты дискриминации, каждый день меняя наше общество к лучшему. Но в самых радикальных случаях эта борьба принимает комические формы: за феминизм пытаются выдать дискуссии о необязательности депиляции, придумывание несуществующих феминитивов и обсуждение того, должен ли мужчина платить за женщину в кафе. Некоторые феминистки идут еще дальше и занимаются самоизоляцией в своих кафе и лофтах, запрещая туда вход мужчинам. На мой взгляд, все это не имеет никакого отношения к борьбе за равноправие», – отметила автор проекта Юлия Ярополова.

По ее словам, героини проекта своим трудом доказывают, что не существует разделения на мужские и женские профессии.

«Их труд-лучшее доказательство равенства мужчины и женщины во всем, и, на мой взгляд, самая эффективная форма борьбы за равноправие», – подытожила она.